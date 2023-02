Tim Lobinger (†50) ist tot: Hier war er noch voller Hoffnung

Tim Lobinger (50) war bis zuletzt optimistisch. Am Donnerstagabend wurde die schreckliche Nachricht bekannt, dass der ehemalige Stabhochspringer den Kampf gegen den Krebs verloren hat. 2017 wurde bei dem Sportler erstmals eine besonders aggressive Form der Blutkrankheit Leukämie diagnostiziert. Anfang letzten Jahres kehrte der Krebs zurück und nahm dem Familienvater jetzt das Leben. Kurz vor seinem Tod trat Tim noch total lebensbejahend auf.

Auf Instagram postete Tim am 7. Februar noch ein Foto von sich, auf dem er kuschelig warm angezogen einen Spaziergang macht. "Typischer Winterlook – und trotzdem ist mir fast immer kalt", schrieb der gebürtige Rheinbacher dazu. Seine Hashtags verraten: Tim war voller Lebensmut. Zu dem Post benutzte er die Hashtags "High Five to Life", "Energie", "Gute Tage" und "Glaube an das Training".

Auch Promis machten Tim Mut. "Du schaffst das!", ermutigte ihn Joggerin Sabrina Mockenhaupt (42). Auch Moderator Marco Schreyl (49) flehte ihn an: "Bitte lass nicht nach in diesem Kampf."

Getty Images Tim Lobinger, 2011

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger mit seinem Sohn Okkert

Instagram / timlobinger Tim Lobinger im März 2022

