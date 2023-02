Vor "Prominent getrennt": Niko Glumac wollte Gloria zurück!

Gibt es doch noch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback? Den TV-Treuetest Temptation Island verließ das Ehepaar Gloria und Nikola Glumac noch gemeinsam. Einige Monate später machten Gerüchte die Runde, dass die beiden sich getrennt haben sollen. Niko bestätigte das Liebes-Aus wenige Wochen später auf Social Media. Im Promiflash-Interview verraten die Blondine und der Tattoo-Liebhaber jetzt: Niko hatte noch um die Liebe mit Gloria gekämpft!

"Nikola hat immer wieder Vorwände gesucht, damit wir uns sehen. Ich wusste, dass er mich gerne zurückwollte", gibt Gloria bekannt. Unabhängig davon bestätigt Niko: "Ich dachte mir, dass es vielleicht noch eine Chance für uns gibt." Er habe mehrfach die gemeinsamen Hunde sehen und dabei versuchen wollen, mit Gloria zu reden, um die Sachen zu klären. "Aber es war alles erfolglos", gibt er gegenüber Promiflash preis.

Fans können das Noch-Ehepaar bald wieder im TV sehen – sie sind bei der kommenden Staffel Prominent getrennt am Start! Als Grund für ihre Teilnahme nennt Gloria: "Ich habe mich dazu entschieden, weil ich sehen wollte, wie es ist, mit Niko als Team gegen andere Ex-Paare zu kämpfen." Ihr Noch-Ehemann äußerte sich jedoch etwas besorgt: "Gloria rastet schnell wegen Kleinigkeiten aus. Sie denkt, dass sie immer recht hat mit dem, was sie sagt und das könnte ein Problem in der Show darstellen."

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Anzeige

Instagram / nikola_glumac Gloria Glumac und ihr Mann Nikola Glumac in Serbien 2019

Anzeige

Instagram / gloria.glumac "Temptation Island"-Kandidatin Gloria Glumac mit ihrem Mann Nikola

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de