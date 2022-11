Gustav und Co.: "Prominent getrennt"-Cast 2023 ist komplett!

Prominent getrennt 2023 wurde bestätigt – und das sind die Kandidaten! Schon vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass beispielsweise Kate Merlan (35) und ihr Noch-Ehemann Jakub (27) dabei sind. Aber wer tritt noch an? Auch die Temptation Island-Stars Marc-Robin und Michelle sind am Start – genauso wie Sandra (23) und Juliano, die an der V.I.P-Ausgabe teilgenommen haben. Wer noch um den Sieg kämpft, seht ihr im Video.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de