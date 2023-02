Wieder zusammen? David Guetta und Jessica Ledon im Urlaub

Sind sie jetzt doch wieder zusammen? Der DJ David Guetta (55) datete seit 2015 das Model Jessica Ledon. Im vergangenen Jahr sollen sich die beiden nach sieben Jahren Beziehung allerdings getrennt haben. Ihr letztes gemeinsames Foto ist im April auf dem roten Teppich entstanden – seitdem wurde es ruhig um das Paar. Doch damit sollte jetzt Schluss sein. David und Jessica wurden bei einem gemeinsamen Pärchen-Urlaub gesichtet.

Wie Paparazzi-Bilder jetzt zeigen, scheinen der "I’m Good (Blue)"-Interpret und die Schauspielerin weiterhin ziemlich glücklich zusammen zu sein. Schon am Valentinstag turtelten die beiden am Strand und umarmten sich innig auf einer Sonnenliege. Auch zwei Tage später ist von dicker Luft zwischen David und Jessica nichts zu sehen. Ganz in Schwarz verkleidet, verbringt das Paar einen Tag am Strand mit dem befreundeten Pärchen Afrojack und Elettra Lamborghini.

Offiziell wurde die Trennung aber sowieso weder von Jessica noch von David bestätigt. Lediglich ein Insider behauptete im Oktober gegenüber dem amerikanischen Magazin The Sun: "David und Jess haben sich auseinandergelebt und ihre Lebensstile waren einfach nicht mehr kompatibel."

