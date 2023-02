Atomic-Kitten-Star Natasha Hamilton kriegt ihr fünftes Kind!

Süße Neuigkeiten von Natasha Hamilton (40)! Die Musikerin hat in den vergangenen Jahren so einige private Turbulenzen durchgemacht: Von vier verschiedenen Männern hat der Atomic Kitten-Star vier Kinder bekommen. Auch eine Scheidung musste sie durchmachen. Doch seit mittlerweile rund sieben Jahren scheint die Beauty ihre große Liebe in ihrem Partner Charles Gay gefunden zu haben. 2021 gaben die Turteltauben sich das Jawort. Nun krönen sie ihr Glück mit einem Baby!

Das verkündete die 40-Jährige jetzt auf Instagram. Sie teilte ein Video mit ihrem Liebsten. Darin sind die beiden unter anderem zu sehen, wie sie einen positiven Schwangerschaftstest und ein Ultraschallbild in die Kamera halten. Natasha schreibt dazu: "Sieben Jahre Liebe zu dir, 17 Monate Ehe. Wir haben endlich unser kleines Wunder bekommen. Baby Gay kommt im September 2023. Wir könnten wirklich nicht glücklicher sein."

Die Hochzeitsfeier der werdenden Eltern vor zwei Jahren war sehr rührend. Natashas jüngste Tochter Ella sei besonders emotional gewesen. Damals verriet die baldige Fünfachmama im Netz: "Sie sagte, sie war so glücklich, aber konnte nicht aufhören zu weinen. Alle Gäste hatten einen großen Kloß im Hals, nur weil sie gesehen haben, wie viel der Tag uns, aber auch ihr bedeutet hat", führte die Sängerin weiter aus.

Anzeige

Instagram / natashahamilton Natasha Hamilton mit Charles Gay

Anzeige

Instagram / natashahamilton Ihr Freund Charles und Natasha Hamilton

Anzeige

Instagram / natashahamilton Charles Gay und Natasha Hamilton, September 2021

Anzeige

Glaubt ihr, dass Natasha bald noch mehr über ihre Schwangerschaft verrät? Ja, ich denke schon! Nee, ich glaube irgendwie nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de