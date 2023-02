"Bares für Rares"-Susanne erinnert Verkaufsobjekt an Ex!

Da staunte Susanne Steiger (40) nicht schlecht! Die Juwelierin gehört zu den Händlern, die bei Bares für Rares Raritäten ersteigern können. Die Sendung darf sich großer Beliebtheit erfreuen. Sie wurde zum Beispiel mit der Goldenen Kamera und dem Deutschen Fernsehpreis prämiert. Jetzt wurde Susanne und Co. in der Show eine Bronzestatue, die einen jungen Mann darstellte, vorgesetzt – und die erinnerte sie prompt an jemand ganz Bestimmtes!

Dirk Horn und Beatrix Szakaly-Heidermann wollten bei "Bares für Rares" eine Bronzefigur loswerden. Die bekamen sie einst geschenkt. Obwohl das Paar 499 Euro für das Stück haben wollte, schätzte Expertin Bianca Berding den Wert auf bis zu 1.000 Euro. Doch als Susanne die Figur sah, musste sie kurz schlucken. "Er sieht genauso aus wie mein Ex-Freund, der vorletzte!", meinte die Pferdesportlerin – ob das der Grund war, warum sie für das gute Stück am Ende 600 Euro bezahlte?

Doch wie steht es eigentlich um Susannes aktuelles Liebesleben? "Ich bin nicht verheiratet – noch nicht", stellte die 40-Jährige noch im Sommer vergangenen Jahres auf Instagram klar. Ob sie mit jemandem zusammen ist, verriet sie jedoch nicht.

Horst Lichter von "Bares für Rares"

Susanne Steiger, "Bares für Rares"-Händlerin

Horst Lichter und die Händler von "Bares für Rares"

