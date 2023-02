Erbstreit: Funkstille bei Riley Keough und Priscilla Presley

Stehen die beiden nicht mehr gut zueinander? Vor einigen Wochen verstarb Lisa Marie Presley (✝54) total plötzlich. Die Sängerin hinterlässt ihre Fans und ihre Familie in großer Trauer. Doch inmitten der Traurigkeit bahnt sich auch ein Streit an: Denn Lisa Maries Mutter Priscilla Presley will das Testament ihrer Tochter anfechten, wovon ihre Enkelin Riley Keough (33) alles andere als begeistert ist. Wegen des Streits um das Testament soll zwischen Priscilla und Riley nun sogar Funkstille herrschen.

Ein Insider, der der Familie nahesteht, gab gegenüber Entertainment Tonight zu, dass das Verhältnis derzeit nicht unbedingt gut sei. "Riley trauert um den Verlust ihrer Mutter und ist untröstlich, dass sie sich mit einem Vertrauensstreit mit einem Familienmitglied auseinandersetzen muss", erklärte die Quelle. Derweil ist ihre Oma fest entschlossen, gegen das Testament zu kämpfen: "Priscilla beharrt darauf, dass sie einen gültigen Anspruch hat und vor Gericht gewinnen wird. Riley und Priscilla kommunizieren derzeit nicht miteinander, stehen aber über ihre Anwälte in Kontakt."

Dieser Rechtsstreit nehme Riley derzeit ziemlich mit. "Es bricht ihr das Herz, dass dies zu einer öffentlichen Angelegenheit geworden ist, und sie weiß, dass ihre Mutter das niemals wollen würde", merkte der Insider an. Dennoch versuche die Schauspielerin, eine positive Einstellung zu bewahren.

