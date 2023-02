Wenige Monate nach Trennung: Erol Sander ist neu verliebt!

Erol Sander (54) zeigt seine neue Liebe! Der deutsche Schauspieler überraschte seine Fans schon mehrmals mit Liebesnews. 2018 hatte er sich von seiner Ex-Frau Caroline getrennt, um sich dann 2020 mit ihr zu versöhnen. Zwischenzeitlich führten sie einen heftigen Rosenkrieg. Im vergangenen August feierten sie ihren Hochzeitstag – und offenbarten ihren Freunden und Fans im gleichen Zuge, dass sie sich erneut trennen. Jetzt ist Erol aber wieder verliebt!

Auf seinem Instagram-Profil teilte er die Neuigkeiten mit seinen Followern und präsentierte auch schon seine neue Herzensdame. Erol markierte seine Freundin auf dem Bild – dabei handelt es sich um die Unternehmerin Rebecca Oehlmann. Sie selbst bezeichnet sich als Sportlerin, die anscheinen eine Affinität für Yoga und Meditation pflegt. Auf ihrem Profil ist noch kein Liebes-Posting zu finden.

Erol versah seinen Beitrag nur mit einem roten Herzen – seine Fans hatten in den Kommentaren mehr zu sagen. Sie freuen sich für den TV-Star! "Oh wie schön, ich freue mich für euch, alles Liebe und Gute euch beiden", und: "So schön", lauteten nur zwei der zahlreichen Glückwünsche.

Getty Images Erol Sander und seine Frau Caroline bei den Diva-Awards

Getty Images Erol Sander, Schauspieler

ActionPress Erol Sander am Set von "Alles was zählt"

