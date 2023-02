Familiengeheimnis: Jack Nicholsons uneheliche Tochter wütend

Tessa Gourin lüftet ein Familiengeheimnis: Sie ist Jack Nicholsons (85) uneheliche Tochter! Dass der Hollywoodstar in seinem Privatleben nichts hat anbrennen lassen, ist kein Geheimnis. Zwar war er nur einmal verheiratet, doch der Oscar-Preisträger soll der Vater von mindestens sechs Kindern sein – von fünf verschiedenen Frauen. Nicht alle davon hat er bisher offiziell anerkannt. Eines davon meldete sich nun zu Wort. Tessa brach ihr Schweigen und berichtete von ihrem Leben als Jack Nicholsons uneheliche Tochter.

In einem Essay in News Week schrieb die 28-Jährige erstmals über ihre Herkunft und regte sich darüber auf, dass sie im Gegensatz zu anderen Promi-Kindern nie von der Berühmtheit ihres Vaters profitieren konnte. Nur auf Bitten ihrer Mutter habe Jack sich hin und wieder mit Tessa getroffen. "Meine Mutter wollte, dass ich eine Beziehung zu ihm habe, aber er sagte, er sei nicht interessiert", berichtete die Nachwuchs-Schauspielerin. Bei einer Sache habe sie aber ihren Star-Papa dann zu ihrem Vorteil genutzt: "Mit seiner finanziellen Hilfe besuchte ich viele angesehene Privatschulen – und wurde von ihnen hinausgeworfen."

Doch wie genau ist das Verhältnis zwischen Tessa und Jack? In ihrem Essay beschrieb sie die Treffen mit ihm mit den Worten: "Wart ihr schon einmal auf einem Date und habt gespürt, dass die andere Person einfach keine Lust auf euch hat? So ist so ziemlich jede Verabredung, die ich mit Jack Nicholson hatte, abgelaufen." Letztendlich merkte sie an: "Ich kenne diese Person nicht sehr gut, sagen wir es einfach so."

Getty Images Schauspieler Jack Nicholson, 2008

Instagram / tessadotgourin Tessa Gourin, uneheliche Tochter von Jack Nicholson

Instagram / tessadotgourin Tessa Gourin im September 2022

