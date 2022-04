Jack Nicholson ist eine lebende Legende! Der Schauspieler gehört zweifelsohne zu den vielseitigsten der Gegenwart. Insgesamt zwölf Mal wurde der US-Amerikaner für den Oscar nominiert – drei der begehrten Trophäen konnte er mit nach Hause nehmen. Doch seit einigen Jahren lässt es der Hollywoodstar ruhiger angehen, möchte sich nicht mehr ins Scheinwerferlicht stellen. Am 22. April feiert Jack seinen 85. Geburtstag – und den verbringt er, wie sein momentanes Leben, wohl ganz unspektakulär!

"Ich bin durch mit Hollywood, habe keine Lust mehr auf Kameras und grelle Lichter", meinte Jack im Interview mit Bild am Sonntag. Er wohne zurückgezogen am Mulholland Drive, einer Panoramastraße in Los Angeles – da wo ihn niemand stören kann. Locker könnte er sich mit einem geschätzten Vermögen von 350 Millionen Euro eine große Villa leisten – aber so was braucht der "Shining"-Darsteller nicht. "Ich habe hier alles, was ich brauche im Leben", meinte der 85-Jährige.

Auch in den Tag startet Jack ganz entspannt. "Ich schlafe bis um elf Uhr, dann gibt es erst mal ein paar Pillen", lachte der Drehbuchautor. Die Tabletten seien aber "nur" gegen hohen Blutdruck und Cholesterin. Seine Haushälterin bringe ihm die Medizin mit Kaffee und Orangensaft. Nachmittags pokert Jack mit Freunden oder liest. Eine Sache fehlt ihm jedoch zum vollkommenen Glück: eine Partnerin. "Ich will auf gar keinen Fall alleine zu Hause sterben", stellte das Film-Urgestein klar.

Getty Images Jack Nicholson, 1974

Getty Images Jack Nicholson, Schauspieler

ActionPress Jack Nicholson am Set von "Besser geht's nicht", 1997

