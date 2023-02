Fans enttäuscht: GNTM-Accounts gibt es 2023 nur auf TikTok

Die Fans von Germany's next Topmodel müssen sich in diesem Jahr auf eine große Veränderung einstellen. Am vergangenen Donnerstag startete endlich die 18. Staffel der Modelshow und die 29 Kandidatinnen sorgte direkt für einige Aufreger. Klar, dass die Zuschauer die Teilnehmerinnen auch auf deren offiziellen Instagram-Accounts verfolgen wollen, wie jedes Jahr – doch dann die Überraschung: Die Kandidatinnen sind in diesem Jahr nur auf TikTok zu finden!

Das verkündete der Sender auf Instagram –und stieß bei den Fans nicht unbedingt auf Begeisterung. "Warum das denn? Fand die Insta-Accounts immer gut" und "Was soll das denn? Es haben viele Leute mehr Instagram statt TikTok!" waren nur einige der verwunderten Kommentare. Viele Zuschauer sehen auch die Chancen, im Business durchzustarten, für die Models dadurch beschränkt: "Verstehe nicht, warum man wegen Reichweite, Klicks und Likes wechselt, wenn man dadurch kein Stück näher ins Modelleben kommt?" "Nun ist wohl komplett klar, dass es bei dieser Show nicht mehr um Models, sondern um Social Media Stars geht", ergänzte ein anderer User verärgert.

Die Produktion könnte sich aber auch aus einem anderen Grund gegen Instagram-Accounts entschieden haben: Heidi Klum (49) hatte in einem Statement vor der Sendung erklärt, gegen den Hass gegen ihre Kandidatinnen vorgehen zu wollen – vielleicht will sie sie so vor negativen Kommentaren schützen? "Die Kandidatinnen werden von jetzt auf gleich Personen öffentlichen Lebens. Wenn ich irgendwas tun könnte, würde ich alles machen, um diesem Hass ein Ende zu setzen", hatte die Chefjurorin klargestellt.

Backgrid/ActionPress Heidi Klum am Set von "Germany's next Topmodel"

Getty Images Heidi Klum bei den Grammy Awards 2023

ProSieben/Willi Weber Luca, Heidi Klum und Lou-Anne beim Finale von "Germany's next Topmodel" 2022

