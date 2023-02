Nach GNTM-Vorwürfen: Heidi Klum bezieht in der Show Stellung

Im vergangenen Jahr wurden von ehemaligen Kandidatinnen schwere Vorwürfe gegen Germany's next Topmodel erhoben! Unter anderem haben Lijana Kaggwa und Nathalie Volk (26) von ihren Erfahrungen am Set berichtet und dabei beispielsweise behauptet, dass die Füße der Nachwuchsmodels absichtlich eingecremt worden seien, damit sie auf dem Catwalk stürzen. ProSieben und Heidi Klums (49) Vater Günther Klum (77) bezogen bereits Stellung. Nun meldet sich auch Heidi selbst in der ersten Folge der neuen Staffel von GNTM zu Wort!

"Bei GNTM ist alles echt", äußert sich das Supermodel in der Sendung. Die Blondine habe jedoch großes Verständnis dafür, wenn so eine TV-Produktion für die Nachwuchsmodels schwer sei und sie möglicherweise bereuen, was sie in der Show gesagt haben. Dazu habe Heidi jedoch eine klare Meinung: "Alles, was die Models tun und sagen ist einzig und allein ihre Entscheidung. Wir können eine Person nur so darstellen, wie sie ist. Wir erschaffen auch anhand des Bildausschnitts keine neue Person", erklärt sie. Die 49-Jährige habe zudem keinen Einfluss darauf, was ihre Schützlinge aus sich machen, sondern sie gebe ihnen bloß eine Plattform. "Die Kandidatinnen werden von jetzt auf gleich Personen öffentlichen Lebens. Wenn ich irgendwas tun könnte, würde ich alles machen, um diesem Hass ein Ende zu setzen", fügt sie hinzu.

Doch auch auf die Vorwürfe, die Produktion würde die Füße der Teilnehmerinnen vor einem Catwalk eincremen, bezieht sie Stellung. "Es ist nicht in meinem Interesse, dass sich eine Kandidatin in meiner Show verletzt. Die Sicherheit ist größte Priorität. Es wird nicht manipuliert, wer stolpern soll oder wer nicht", stellt die Modelmama klar.

Instagram / lijanarisen Lijana Kaggwa, Influencerin

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im Dezember 2022

ProSieben / Richard Hübner Lieselotte (rechts) und die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen

