Kurz vor Bachelor-Start: David Jackson freut sich sehr drauf

Schon bald werden wieder die Rosen verteilt! Am 1. März beginnt die neue Staffel von Der Bachelor – und David Jackson darf als Protagonist viele Ladys gleichzeitig daten. Im besten Fall geht er mit seiner Herzensdame verliebt nach Hause. Eine gute Auswahl an Ladys hat der Influencer allemal: Diese 23 Kandidatinnen werden um ihn buhlen. Auf die spannende Liebesreise freuen sich nicht nur die Fans: Auch David kann die Ausstrahlung wohl kaum erwarten!

"So verrückt, dass ihr mir bald im TV beim Daten zuseht! Das wird so eine aufregende Reise – wirklich nicht in Worte zu fassen", begann der selbst ernannte Mentalcoach seine emotionale Instagram-Story. David versprach, dass seine Community ihn von einer ganz anderen Seite kennenlernen werde. "Ich freue mich wirklich sehr drauf, auch diesen Lebensabschnitt wieder mit euch teilen zu können", betonte er weiter.

Schon kurz nach der Verkündung, dass er die Rosen verteilen wird, hatte er verraten, was der Grund für seine Teilnahme ist: "Man hat ja das Ziel, letztendlich, irgendwie anzukommen und irgendwann mal eine Familie zu gründen." Da David im wahren Leben noch nicht die große Liebe gefunden hat, erhoffe er sich im Rosenformat, die Frau fürs Leben zu finden.

