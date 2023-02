Mit Yvonne befreundet: Dschungel-Tessa bekommt Morddrohungen

Tessa Bergmeier (33) setzt sich für ihre Freundin ein. Die TV-Bekanntheit war in der vergangenen Staffel vom Dschungelcamp dabei. Hinter den Kulissen ging es ziemlich ab: Peter Klein (55) und Yvonne Woelke (41), die beide Begleitpersonen für Kandidaten waren, sollen miteinander angebandelt haben. Das löste eine Ehekrise bei Peter und einen riesigen Shitstorm für Yvonne aus. Tessa bezieht in dem Drama klare Stellung – und kassiert dafür Hate!

In ihrer Instagram-Story teilte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ein Statement. Sie sei in dem Affären-Drama auf der Seite von Yvonne – was Folgen für sie hat. "Allein die Freundschaft zu Yvonne bedeutet für mich momentan eine Welle an Hassnachrichten inklusive Morddrohungen", gab Tessa zu. Deswegen könne sie mit ihrer Freundin mitfühlen und hat eine Nachricht an die Personen, die böse Nachrichten schreiben: "Ich bitte euch inständig, euren Unmut an einem Boxsack auszulassen und nicht an fremden Menschen, deren Geschichten ihr nicht kennt."

Yvonne versuche derweil, das Beste aus der Situation zu machen. "Ich war in der vergangenen Zeit so verletzt und traurig. Mittlerweile finde ich die Situation so scheiße, dass es schon wieder Spaß macht", gab die einstige Miss Germany vor Kurzem in ihrer Story zu.

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

RTL Tessa Bergmeier, Model

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke im Februar 2023

