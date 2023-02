Nach Baby-News: Marc Anthony und Nadia strahlen um die Wette

Diese beiden sind wohl überglücklich! Am Valentinstag verkündeten Marc Anthony (54) und seine Frau Nadia Ferreira (23) tolle Neuigkeiten: Sie werden Eltern! Für den Ex von Jennifer Lopez (53) ist das damit schon das siebte Kind. Für die einstige Miss Universe ist es das Erste. Wie sehr sich das frischvermählte Ehepaar auf den gemeinsamen Spross freut, stellten sie nun erneut unter Beweis: Marc und Nadia strahlten um die Wette!

Am Mittwoch wurden der Sänger und seine Frau erstmals nach der Verkündung der Schwangerschaft gesehen: In Miami lichteten Paparazzi sie dabei ab, wie sie in ein Auto einstiegen. Dabei hatten die beiden ein fettes Grinsen auf den Lippen und wirkten total glücklich! Sowohl Marc als auch Nadia trugen an dem Tag elegante Kleidung, die sie lässig kombinierten.

Am Valentinstag hatten die zwei ihre freudige Nachricht publik gemacht. "Bestes Valentinstagsgeschenk für immer!!! Danke Gott für diesen großen Segen in unserem Leben", schrieben sie zu einem Instagram-Bild, auf dem sie beide Hände auf Nadias kleine Babykugel legen.

Anzeige

MEGA Marc Anthony, Sänger

Anzeige

MEGA Nadia Ferreira im Februar 2023

Anzeige

Instagram / nadiatferreira Nadia Ferreiras Babybauch, Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de