Siebtes Kind für Marc Anthony: Seine Nadia ist schwanger!

Marc Anthony (54) und Nadia Ferreira (23) teilen niedliche Neuigkeiten! Der Ex von Jennifer Lopez (53) gab seiner Liebsten, dem 23-jährigen Model, erst vor Kurzem das Jawort. Im Januar feierten sie ihre Hochzeit, bei der auch große Stars wie David Beckham (47) anwesend waren. Via Social Media teilten sie daraufhin auch die ersten Bilder ihrer romantischen Feier. Die einstige Miss Universe bezauberte die Fans in einem pompösen Hochzeitskleid – unter dem sie aber anscheinend ein kleines Geheimnis versteckte: Nadia und Marc erwarten ein gemeinsames Kind!

Das enthüllen sie nun via Instagram mit einem Bild. Nadia und Marc legen darauf ihre Hände auf die deutliche Babykugel der Influencerin und schreiben dazu: "Bestes Valentinstagsgeschenk für immer!!! Danke Gott für diesen großen Segen in unserem Leben." Das Paar scheint voller Vorfreude auf ihren gemeinsamen Nachwuchs. Einige Promis gratulieren den beiden auch schon in den Kommentaren – beispielsweise der Beckham-Spross Brooklyn (23).

Für Marc ist es sein siebtes Kind. Mit J.Lo durfte er Zwillinge auf der Welt begrüßen. Mit seinen Verflossenen Dayanara Torres (48) und Debbie Rosado hat er ebenfalls zwei Kinder. Wann sein jüngster Spross das Licht der Welt erblickt, ist noch unbekannt.

Anzeige

Instagram / nadiatferreira Nadia Ferreiras Babybauch, Februar 2023

Anzeige

Instagram / marcanthony Marc Anthony und Nadia Ferreira im April 2022

Anzeige

Instagram / nadiatferreira Nadia Ferreira und Marc Anthony im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de