Nach Geburt: So hilft John Legend seiner Frau Chrissy Teigen

John Legend (44) und Chrissy Teigens (37) Familie ist vor wenigen Wochen um ein weiteres Mitglied gewachsen! Der US-amerikanische Musiker und das Model sind Mitte Januar nämlich zum dritten Mal Eltern geworden: Nach den beiden ersten Kindern Luna Simone (6) und Miles Theodore (4) durfte das Paar eine kleine Tochter namens Esti Maxine auf der Welt begrüßen. Während sich Chrissy von der Geburt erholt, greift ihr ihr Mann tatkräftig unter die Arme: John gewährte jetzt private Einblicke in den Familienalltag mit Baby Esti!

Gegenüber People berichtete John jetzt von den Wochen seit der Geburt des jüngsten Familienmitglieds – und dabei verdeutlichte er auch, dass Chrissy und er total an einem Strang ziehen. "Natürlich kann ich sie nicht stillen, also helfe ich beim Füttern, wenn wir die Flasche benutzen. Ich wechsle gerne die Windeln. Ich bin auch gut darin, sie ein Bäuerchen machen zu lassen", zählte der stolze Dreifach-Papa auf.

Aber nicht nur das! John bringt sich auch mit seinem musikalischen Talent in die Erziehung ein. "Ich habe gerade angefangen, ihr ein bisschen vorzusingen", betonte der "All Of Me"-Interpret und merkte zudem an: "Aber Chrissy ist auch gut in Schlafliedern."

