Telefonstreich: Polizisten fahren zu Billie Eilishs Haus!

Da hat sich jemand einen bösen Scherz erlaubt! Schon seitdem sie elf Jahre alt ist, schreibt Popstar Billie Eilish (21) ihre eigenen Songs. Ihren Durchbruch hatte die Singer-Songwriterin zwei Jahre später mit dem Hit "Ocean Eyes" geschafft. Danach schoss die Karriere der jungen Musikerin steil in die Höhe. Nun macht die gebürtige Kalifornierin jedoch mit recht ungewöhnlichen Nachrichten Schlagzeilen. Zu Billies Haus wurde nämlich eine ganze Mannschaft an Polizisten geordert!

Wie TMZ berichtet, sei bei der Polizei am Mittwoch ein Scherzanruf eingegangen. Darin habe es geheißen, dass die bekannte Musikerin in Schwierigkeiten stecke! Als die zahlreichen Polizisten bei Billies Haus aufkreuzten, haben sie sich mit ihrem Team in Verbindung gesetzt. Dieses gab jedoch Entwarnung um den Verbleib der "Bad Guy"-Interpretin. Zuletzt war auch zu Britney Spears' (41) Haus ein solcher Notruf eingegangen, um die sich Fans große Sorgen machen.

Vor wenigen Wochen hatte Billie jedoch tatsächlich einen besorgniserregenden Vorfall in ihrem Elternhaus gehabt! Wie Billies Vater behauptet, soll ein Fan seit Ende Dezember letzten Jahres vermehrt das Haus der Familie aufgesucht haben, um Billie seine Liebe zu gestehen. Er soll sich erhofft haben, die Sängerin persönlich anzutreffen, was ihr gemäß dem Bericht "erhebliche Angst, Furcht und emotionale Belastung" bereitet habe. Laut juristischen Unterlagen beantragte die Grammy-Gewinnerin daraufhin eine einstweilige Verfügung gegen den 39-Jährigen.

