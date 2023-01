Aus Sorge um Britney Spears: Ihre Fans rufen die Polizei!

Geht es Britney Spears (41) gut? Im November 2021 hatte sich für die Sängerin das komplette Leben verändert: Ein Gericht beschloss das Ende ihrer 13 Jahre dauernden Vormundschaft. Dennoch bangen die Fans der Musikerin weiterhin um ihr Wohlergehen. Unter anderem bereiten ihnen die ständigen Nacktfotos der zweifachen Mutter große Sorgen. Nun waren Britneys Fans offenbar so besorgt, dass sie sogar die Polizei gerufen haben!

"Ich kann bestätigen, dass wir Anrufe in unserer Zentrale erhalten haben, und im Wesentlichen kann ich bestätigen, dass wir nicht glauben, dass Britney Spears in irgendeiner Art verletzt wird oder in irgendeiner Art Gefahr ist", äußerte ein Polizeisprecher gegenüber Page Six. Ob Beamte wirklich das Haus der 41-Jährigen aufgesucht haben, um nach ihr zu sehen, wollte der Polizist jedoch nicht preisgeben.

"Es ist eine Frage der Privatsphäre für die Bewohner in unserem Bezirk.[...] Wir geben solche Dinge einfach nicht bekannt", erklärte der Sprecher. Wie viele besorgte Fans sich bei der Polizei gemeldet hatten, ist bislang unklar. Ebenso bleibt abzuwarten, ob sich die "Everytime"-Interpretin noch selbst dazu äußern wird.

Britney Spears, Sängerin

Britney Spears, Sängerin

Britney Spears, Musikerin

