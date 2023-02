Yeliz Koc bei Dreharbeiten: Wie war es für Töchterchen Snow?

Hat ihre kleine Tochter Yeliz Koc (29) sehr vermisst? Die Ex-Bachelor-Kandidatin ist bei Make Love, Fake Love aktuell auf der Suche nach einem Partner. Die Dreharbeiten liegen natürlich schon ein bisschen zurück – damals war sie wochenlang von ihrem Spross Snow Elanie Koc (1) getrennt. Das war sicher nicht nur für die Mama hart, sondern auch für die Einjährige: Jetzt verrät Yeliz, wie Snow mit ihrer Abwesenheit während "Make Love, Fake Love" klargekommen ist.

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram erkundigte sich ein Fan, wie die Kleine auf Yeliz' Rückkehr reagiert hat: "Es war alles wie vorher. Sie verbringt gerne Zeit mit ihrer Oma. Ich dachte, sie weint vielleicht, wenn sie mich sieht und fremdelt eventuell, aber dem war nicht so", schilderte die 29-Jährige. Weiter erklärte die Influencerin: "Bevor man in ein Format geht, vereinbart man natürlich vorher auch gewisse Dinge, wie zum Beispiel regelmäßiger Austausch mit dem Kind etc." Offenbar durfte sie während der Dreharbeiten wohl ab und zu mit Snow telefonieren.

Aus ihrer Antwort geht auch hervor, dass Snow während Yeliz' Abwesenheit nicht bei ihrem Vater Jimi Blue Ochsenknecht (31) untergekommen ist. Laut der Reality-TV-Darstellerin soll er auch keine Anstrengungen unternehmen, Zeit mit seiner Tochter zu verbringen. Seine Seite zu diesem Thema hat der Sohn von Natascha Ochsenknecht (58) jedoch noch nicht geäußert.

Instagram / _yelizkoc_ Snow Elanie Koc, Tochter von Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

