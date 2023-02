"Make Love, Fake Love"-Spoiler? Max und Yeliz Koc gehen aus!

Was geht denn da? Zurzeit sucht Yeliz Koc (29) bei Make Love, Fake Love nach der großen Liebe. Zwei Kandidaten stehen ganz hoch im Kurs: Jannik Kontalis und Max Bornmann. Letzterer hat eigentlich eine Freundin, von der die Influencerin aber nichts weiß – und die er außer Acht zu lassen scheint, denn Yeliz und er kamen sich verdächtig nahe. Der Ausgang der Show ist noch nicht bekannt – doch nun wurden Max und Yeliz zusammen gesehen!

Ein aufmerksamer Promiflash-Leser will die einstige Bachelor-Kandidatin mit Max in einer Bar gesehen haben. Und das Foto beweist tatsächlich: Der Hottie scheint sich gut mit seiner Begleitung zu verstehen, die Yeliz sehr ähnlich sieht. Dem Augenzeugen nach haben die beiden viel gelacht und sehr vertraut gewirkt. Später verließen sie dann gemeinsam die Bar. Sind die beiden nur befreundet oder geht nach dem Show-Ende etwa mehr zwischen Max und Yeliz?

In der aktuellen Folge der Kuppelshow gingen die beiden erneut auf Tuchfühlung und wirkten schon fast wie ein Pärchen. Max' Freundin Luisa war davon alles andere als begeistert, als sie die Aufnahmen zu Gesicht bekam. "Dieses Ungewisse macht mich gerade einfach am allermeisten fertig. [...] und auch, dass ich nicht mehr einschätzen kann, ob er mich überhaupt noch liebt. Das ist so schlimm gerade", gestand die Blondine.

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz Koc und Max Bornmann bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

Make Love, Fake Love, RTL+ Max und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Luisa, Partnerin von "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer Max

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de