Heidi Klum äußert sich in neuer GNTM-Staffel zu Vorwürfen!

Heidi Klum (49) spricht endlich Klartext! Im vergangenen Jahr hatten ehemalige Kandidatinnen wie Lijana Kaggwa schwere Vorwürfe gegen Germany's next Topmodel erhoben. In der ersten Folge der neuen Staffel bezog die 49-Jährige nun Stellung: "Alles, was die Models tun und sagen, ist einzig und allein ihre Entscheidung. Wir können eine Person nur so darstellen, wie sie ist. Wir erschaffen auch anhand des Bildausschnitts keine neue Person", versicherte sie.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de