Neue Bilder vom GNTM-Set: Heidi Klum rockt coolen Leo-Look!

Heidi Klum (49) schmeißt sich für die Dreharbeiten in Schale! Am 16. Februar ist es endlich so weit: Germany's next Topmodel startet in die 18. Runde. Ebenso wie die Top 29 Kandidatinnen der diesjährigen Staffel ist auch bekannt, dass die Modelmama sich wieder prominente Unterstützung bei der Suche nach ihrem neuen Topmodel zur Seite holen wird. Bis es losgeht, dauert es also nicht mehr lange. Nun gibt es neue Bilder vom GNTM-Set!

Wie neue Bilder zeigen, die Mail Online vorliegen, putzt sich Heidi auch für die kommende Staffel von GNTM wieder mächtig heraus. Nachdem sie sich auf einem gemeinsamen Selfie mit Freundin Sophia Vergara bereits in einem engen Kleid mit hohem Beinschlitz und coolen Overknees zeigte, sieht man die 49-Jährige nun in einem lässigen Einteiler-Look. Und der kann sich sehen lassen! Für die Dreharbeiten zu ihrer Show hat sich Heidi für einen Jumpsuit in Leopardenmuster und Camouflage entschieden, zu dem sie braune Schnürstiefel kombinierte.

Neben den Top 29 können sich die Fans auch in dieser Staffel über einige Best-Ager-Models freuen. Dass die zusätzlichen Kandidatinnen noch nicht vorab vom Sender vorgestellt wurden, enttäuschte die Zuschauer jedoch. "Ich verstehe den Sinn nicht so ganz, die drei Best-Ager-Models nicht offiziell vorzustellen und deren Existenz zu 'verheimlichen', wenn man sie in beiden Trailern sieht", wunderte sich ein Instagram-User unter einem offiziellen Trailer der Show.

ProSieben/Richard Hübner Emilia, Cassy, Nina, Olivia, Selma, Alina, Anya, Katja, Eliz und Melissa bei GNTM 2023

Getty Images Heidi Klum bei den Grammy Awards 2023

Rankin Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Host

