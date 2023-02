MGK versucht verzweifelt, sich mit Megan Fox zu versöhnen!

Machine Gun Kelly (32) will die Dinge mit Megan Fox (36) geraderücken. Der Musiker und die Schauspielerin sind seit über einem Jahr verlobt. Vor einigen Tagen waren allerdings Spekulationen über eine mögliche Liebeskrise aufgekommen, da die Transformers-Darstellerin alle ihre gemeinsamen Bilder gelöscht hatte. Es standen sogar Fremdgeh-Vorwürfe gegen den "Emo Girl"-Interpreten im Raum. Angeblich soll der Sänger aber sehr um die Beziehung kämpfen.

Ein Page Six-Insider behauptete, dass Megan Nachrichten auf MGKs Telefon gefunden habe, die sie dazu gebracht hatten, "zu glauben, dass er eine Affäre hat." Die 36-Jährige sei sehr sauer, während der Hottie untröstlich sei und sich "wirklich versöhnen" wolle. Obwohl die Beauty die Beziehung angeblich beendet habe, sehe sie noch eine Chance: "Sie haben sich getrennt, aber Megan sieht, wo sie stehen. Sie will sehen, was sie noch retten können."

Mutmaßlich sollen die beiden bereits eine Paarberatung aufgesucht haben. "Sie holen sich professionelle Hilfe, weil sie wollen, dass es funktioniert", hatte ein Insider gegenüber People berichtet. Megan und Colson, wie der Texaner bürgerlich heißt, möchten wirklich an ihren Problemen arbeiten.

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox im November 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den Billboard Music Awards

Instagram / meganfox Megan Fox und Machine Gun Kelly, Februar 2022

