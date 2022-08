Nach Krebskampf: "Grease"-Star Olivia Newton-John ist tot!

Traurige Nachrichten für alle Fans des Filmstars. Mit Grease tanzte sich Olivia Newton John an der Seite von John Travolta (68) in die Herzen der Fans und wurde zum gefeierten Star. In den letzten Jahren hatte die Sängerin jedoch zunehmend mit ihrer Krankheit zu kämpfen: 2017 gab sie bekannt, dass ihr Brustkrebs zurückgekehrt sei. Doch ihr Kampf war vergebens: Olivia ist im Alter von 73 Jahren verstorben.

Das teilte ihre Familie auf ihrer Facebook-Seite mit. "Dame Olivia Newton-John ist heute Morgen auf ihrer Ranch in Südkalifornien im Kreise ihrer Familie und Freunde friedlich verstorben", hieß es in dem Statement. Offenbar ist sie nach der jahrelangen Krebskrankheit, die sie bereits 1992 und 2013 schon einmal besiegt hatte, nun dieser erlegen.

Weiter heißt es in dem Statement, wie stolz die Familie auf den Filmstar ist, der sich Zeit seines Lebens als Brustkrebsaktivist einsetzte. "Olivia ist seit über 30 Jahren ein Symbol für Triumph und Hoffnung, indem sie ihren Weg mit Brustkrebs teilt. Ihre heilende Inspiration und bahnbrechende Erfahrung mit Pflanzenmedizin wird mit dem Olivia Newton-John Foundation Fund fortgesetzt", heißt es weiter in dem Post.

Anzeige

Getty Images Olivia Newton-John 2014 in Melbourne

Anzeige

Collection Christophel Olivia Newton-John 1978 in "Grease"

Anzeige

Instagram / therealonj Olivia Newton-John, Sängerin

Anzeige



