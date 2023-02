"Doctor's Diary": Diana Amft schwärmt von Florian David Fitz

Zwölf Jahre ist es her, dass Diana Amft (47) zum letzten Mal als Gretchen Haase über die Bildschirme flimmerte! Die deutsche Schauspielerin spielte von 2008 bis 2011 die Hauptrolle in der mehrfach ausgezeichneten Serie Doctor's Diary. Als junge Ärztin trifft sie dort auf ihre Jugendliebe, den Oberarzt Marc Meier, gespielt von Florian David Fitz (48). Noch heute schwärmt Diana von der Zusammenarbeit mit ihrem ehemaligen Schauspielkollegen!

"Er ist einfach ein ganz wundervoller Kollege. Es macht einfach Spaß, mit ihm zu arbeiten", erzählt die 47-Jährige im Bunte-Interview und betont, dass Florian auch privat ein ganz toller Mensch sei. Die Chemie zwischen den beiden habe nicht nur am Set gestimmt – auch nach Feierabend soll das TV-Liebespaar gerne Zeit miteinander verbracht haben. An den Wochenenden in Form von Koch- und Spieleabenden zum Beispiel. "Ich würde das schon als Freundschaft bezeichnen", erklärt die Comedypreis-Gewinnerin. Ob sich die "Teufelskicker"-Darstellerin eine erneute Zusammenarbeit mit dem Münchner vorstellen könnte?

"Natürlich jederzeit wieder", soll die Kinderbuchautorin darauf wie aus der Pistole geschossen geantwortet haben. Florian sei jemand, mit dem sie immer wieder gerne gemeinsam vor der Kamera stehen wolle. Außerdem, verrät Diana, sei sie auch für eine Fortsetzung von "Doctor's Diary" zu haben!

RTL/ Stefan Erhard Doctor's Diary: Dr. Marc Meier (Florian David Fitz) und Gretchen Haase (Diana Amft)

Getty Images Schauspieler Florian David Fitz bei der Premiere von "Eingeschlossene Gesellschaft"

Getty Images Florian David Fitz und Diana Amft im April 2010

