Florian David Fitz feiert Weihnachten schon einen Tag früher

Florian David Fitz (50) sorgt mit einer ungewöhnlichen Entscheidung für Aufsehen: Der Schauspieler wird Weihnachten dieses Jahr nicht wie gewohnt am 24. Dezember, sondern bereits einen Tag vorher feiern. Diese Neuigkeit verriet der charismatische Darsteller bei der Premiere seines neuen Films "Der Spitzname" gegenüber RTL. Mit einem Augenzwinkern plauderte Florian aus: "Wir feiern dieses Jahr am 23. aus terminlichen Gründen. Weil wir's können." Auf mögliche Zweifel reagiert er gelassen und fügt hinzu: "Die Kinder merken es eh nicht."

Florian erklärte weiter, dass sich die weihnachtlichen Rituale in seiner Familie im Laufe der Zeit verändert haben. "Als ich klein war, gab es diese Tradition, dass wir die ganzen Familien abgeklappert haben, jede an einem Tag", erinnerte er sich und ergänzte: "Und nach drei Tagen haben wir dann gewusst: Jetzt ist auch gut. Aber es war auch immer sehr schön. Und jetzt mischen sich die Karten, sagen wir mal, neu." Auch beim Essen geht es in diesem Jahr wohl entspannter zu. "Wir kochen schon! Aber ich glaube, wir machen diesmal Raclette. Da muss man nicht viel kochen", gab er mit einem verschmitzten Lächeln zu.

Nachdem er sein privates Glück lange Zeit für sich behalten hatte, verkündete Florian erst im April 2022, dass er bereits Kinder hat. Der Schauspieler wurde in seinen Vierzigern Vater von Zwillingen und genießt seither die Zeit mit seinen Sprösslingen. In einem kürzlichen Interview mit RTL gab er einen seltenen Einblick in sein Familienleben. "Ich hab sehr spät Kinder bekommen, das ist ein relativ großes Abenteuer und das ist jetzt auch erst mal fein", erklärte er, gab aber auch offen zu: "Es gab schon Momente, wo ich mich eingeschissen habe."

Florian David Fitz, Schauspieler

Florian David Fitz, Schauspieler

