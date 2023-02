Neuer Diss-Track: Widmet Shakira ihrem Ex weitere Zeilen?

Shakira (46) hat offenbar noch einiges auf dem Herzen. Im vergangenen Sommer hatte sich die Sängerin von Gerard Piqué (36) getrennt. Der einstige Profikicker soll die Mutter seiner zwei Kids mit seiner neuen Freundin Clara Chia Marti betrogen haben. Ihren Trennungsschmerz verarbeitete die "Waka Waka"-Interpretin daraufhin in einem Song, in dem sie ordentlich gegen ihren Ex und dessen angebliche Affäre austeilte. Nun geriet ein weiterer Hit an die Öffentlichkeit, in dem Shakira offenbar wieder über Gerard singt!

Wie The Sun berichtete, sind Zeilen aus einem unveröffentlichten Shakira-Song an die Öffentlichkeit gelangt. "Ich bin schon lange durstig nach dir. Ich will mehr und ich muss aus einem leeren Glas trinken", heißt es unter anderem in dem Refrain des Tracks. Obwohl nur ein paar Strophen des Liedes durchgesickert sind, sind sich die Fans sicher: Auch mit ihrem neuen Werk bezieht sich die 46-Jährige auf ihren Ex.

Dass sich Shakira in ihren Songs auf ihren Noch-Ehemann bezieht, wird wohl keine Ausnahme bleiben – immerhin erklärte ein Insider bereits gegenüber Mirror, dass die Musikerin auf ihrer neuen Platte über ihren Verflossenen auspacken wird. "Ihr nächstes Album wird auf jeden Fall eine Enthüllungsgeschichte und sie wird sich nicht zurückhalten, jeden wissen zu lassen, was passiert ist", verriet die Quelle.

