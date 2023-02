Nach dem Dschungelcamp: Lucas Cordalis hat eine neue Frisur

Lucas Cordalis (55) hat mal was Neues ausprobiert! Der Sänger ist seinem Look in den vergangenen Jahren ziemlich treu geblieben: Er trug seine Haare an den Seiten stets kurz, oben etwas länger und nach oben gegelt. Doch das ist dem Mann von Daniela Katzenberger (36) langsam wohl ein wenig zu langweilig geworden. Lucas war beim Friseur und hat sich einen neuen Haarschnitt zugelegt!

Auf Instagram präsentierte der diesjährige Dschungelcamp-Finalist das Ergebnis seines Salonbesuchs: Seine Mähne ist an den Seiten deutlich kürzer und auch oben mussten offenbar ein paar Millimeter Länge weichen. Den Unterschied macht vor allem das Styling. Lucas lässt die Haare jetzt in sein Gesicht fallen. "Ich gewöhne mich gerade erst an den neuen Haarschnitt. Wie findet ihr es?", fragte der 55-Jährige seine Fans.

Doch die sind von seiner neuen Frisur offenbar nicht allzu sehr begeistert. Während manche finden, dass Lucas wie ein Mönch oder Priester aussieht, fragten andere, ob seine Tochter Sophia (7) ihm den Haarschnitt verpasst hätte. "Passt nicht zu dir" oder "nicht so toll", lauteten weitere Kommentare. Einige sind von seiner optischen Veränderung aber auch total begeistert. "Ich finde, du siehst damit sehr attraktiv aus und vor allen Dingen macht es dich auch noch jünger", schwärmte eine Followerin.

RTL Lucas Cordalis beim Dschungelcamp-Finale 2023

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Februar 2023

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

