Lucas Cordalis verrät: Würde er Beauty-OPs machen lassen?

Könnte sich Lucas Cordalis (54) Beauty-Eingriffe an sich vorstellen? Seine Frau Daniela Katzenberger (35) hat es bereits getan: Schon vor der Begegnung mit ihrem Gatten ließ sie sich vor zehn Jahren die Brüste machen. Nach der Geburt ihrer Tochter Sophia (6) war die Kult-Blondine erneut unzufrieden mit ihrer Oberweite und half wieder nach. Der Musiker liebt die Kurven seiner Partnerin. Doch würde er sich auch selbst unters Messer legen? Das verriet Lucas nun Promiflash!

Im Gespräch mit Promiflash machte der 54-Jährige seine Einstellung zu Schönheitsoperationen deutlich. Darauf hatte sein Papa Costa Cordalis (✝75) Einfluss. "Mein Vater hat früher Botox und Hyaluron benutzt und dann hat man ihm einen Strick daraus gedreht. [...] Das hat mich so negativ beeinflusst, dass das so ein Thema ist, mit dem ich gar nichts zu tun haben will." Auch über eine Haartransplantation muss Lucas gar nicht erst nachdenken. "Haare habe ich auch von meinem Vater super geerbt", erklärte er.

Generell kann Lucas den Hype um Beauty-OPs nicht nachvollziehen. In seinen Augen sehen alle gemachten Gesichter gleich aus. "Man erkennt die Jugend am Gang, an der Power, an der Muskulatur. Nur ein glattes Gesicht nützt gar nichts", ist sich der Musiker sicher. Stattdessen solle man lieber trainieren und sich gesund ernähren.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Tochter Sophia und Lucas Cordalis in Griechenland 2022

Anzeige

ActionPress Costa und Lucas Cordalis im Oktober 2016

Anzeige

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de