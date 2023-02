Nach Gerüchten: Kris Jenner will ihren Corey nicht heiraten!

Kris Jenner (67) möchte keine dritte Ehe. Bereits seit einigen Jahren ist die Unternehmerin bereits mit Corey Gamble (42) liiert. Immer wieder gab es seither Gerüchte um eine Verlobung. Vor wenigen Tagen wurde erneut darüber spekuliert, ob der Schauspieler der sechsfachen Mutter die Frage aller Fragen gestellt hat, denn sie präsentierte im Netz einen auffälligen Diamantring. Doch jetzt stellte ein Insider klar: Kris und Corey sind nicht verlobt!

"Kris ist nicht mit Corey verlobt und sie hat es auch nicht vor", plauderte eine Quelle gegenüber Daily Mail aus. Die The Kardashians-Protagonistin verspüre nicht das Bedürfnis, den 42-Jährigen zu heiraten. "Sie hat mit ihm genau das, was sie gerade will", stellte der Informant klar. Doch warum kommt eine Hochzeit für die Unternehmerin nicht infrage?

"Kris will ihre Beziehung nicht zu Papier bringen, weil sie weiß, dass es nicht gut ausgehen würde, falls ihre Beziehung endet, wenn sie verheiratet wären", erklärte der Insider. Die sechsfache Mutter war in ihrem Leben schon zweimal vor den Traualtar getreten – mit Robert Kardashian (✝59) und Caitlyn Jenner (73), damals noch Bruce.

Getty Images Corey Gamble und Kris Jenner im November 2022

Getty Images Corey Gamble und Kris Jenner

Getty Images Kris und Bruce Jenner mit ihren Töchtern Kylie und Kendall Jenner im Dezember 2000

