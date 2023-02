Erster Schauspiel-Job: Céline Dion begeistert vor der Kamera

Sie glänzt nicht nur beim Singen! Céline Dions (54) Songs untermalten schon zahlreiche Filmszenen. Zu der romantischen Komödie "Love Again" wird die Sängerin nun wieder einige Lieder beisteuern. Der Film basiert auf dem deutschen Streifen "SMS für dich" und kommt am 12. Mai raus. Aber nicht nur die Musik des Stimmwunders ist in dem Kinofilm – Céline selbst feiert in "Love Again" ihr Schauspiel-Debüt!

Im Interview mit People sprach die 54-Jährige jetzt über ihre erste Rolle in einem Kinofilm: "Ich hatte eine Menge Spaß bei diesem Film." Von ihren Co-Stars zeigte sie sich besonders begeistert: "Das Glück zu haben, mit den wunderschönen und talentierten Schauspielern Priyanka Chopra (40) und Sam Heughan (42) in meinem allerersten Spielfilm aufzutreten, ist ein Privileg, das ich für immer in Ehren halten werde", schwärmte die fünffache Grammy-Gewinnerin.

Célines Schauspiel-News kommen nur ein Jahr, nachdem sie ihre Europatour verschieben musste. Seit mehreren Jahren leidet die Musik-Legende am Stiff-Person-Syndrom. Im April vergangenen Jahres war sie dann dazu gezwungen, ihre Auftritte zum zweiten Mal zu verlegen: "Ich fühle mich etwas besser, aber ich habe immer noch Muskelkrämpfe", hatte sie ihren Fans via Instagram verkündet.

