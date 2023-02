Süß! Chrissy Teigen und John Legends Baby hat Schluckauf

Was für ein Wonneproppen! Chrissy Teigen (37) und ihr Liebster John Legend (44) hatten sich bereits vor rund zehn Jahren das Jawort gegeben. 2016 wurden die beiden das erste Mal Eltern. Töchterchen Luna (6) erblickte das Licht der Welt. Zwei Jahre später bekam die Kleine einen Bruder. Vor etwa über einem Monat durften die TV-Bekanntheit und der Sänger sich über eine weitere Tochter freuen. Die stolze Mama teilte nun ein zuckersüßes Video von ihrem Baby.

Die 37-Jährige postete den Clip, der ihre einen Monat alte Tochter zeigt, auf Instagram. In dem Video ist zu sehen, wie der jüngste Spross der Familie es sich auf einer grauen Decke mit einem weißen Lätzchen gemütlich macht. Währenddessen wird die Kleine mit einer Flasche Milch gefüttert. Doch offenbar ging es etwas zu schnell für das zarte Bäuchlein, denn der kleine Schatz hickst leicht.

Die dreifachen Eltern scheinen überglücklich zu sein. Zum Valentinstag hatte sich die ganze Familie in passenden Outfits ablichten lassen: Neben seiner Frau Chrissy lächelt John in die Kamera, während Miles (4) und Luna vor den beiden posieren. Das Supermodel hält währenddessen stolz die kleine Esti in die Kamera.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legends Tochter Esti Maxine

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihre Tochter im Jahr 2023

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern am Valentinstag 2023

