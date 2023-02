Mit Esti: John Legend teilt erstes Familien-Foto zu fünft

Eine schöne Familie! John Legend (44) und Chrissy Teigen (37) durften Mitte Januar zum dritten Mal gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Nach ihren Kindern Luna Simone (6) und Miles Theodore (4) beglückte ihre neugeborene Tochter Esti Maxine die wachsende Familie des Sängers. Am Valentinstag teilte er nun ein niedliches Foto mit seinen Fans: John postete das erste Familienbild zu fünft!

Auf Instagram begeisterte der "All Of Me"-Interpret das Netz mit einem zuckersüßen Schnappschuss: Neben seiner Frau Chrissy lächelt John in die Kamera, während Miles und Luna vor den beiden posieren. Das Supermodel hält währenddessen stolz die kleine Esti in die Kamera. Passend zum Valentinstag war die fünfköpfige Familie im Partnerlook gekleidet: John, Miles, Luna und Esti hatten feuerrote Klamotten an, während Chrissy in einem rosafarbenen Kleid strahlte.

Nach der Geburt versucht John bestmöglich, seiner Frau mit dem Baby zu helfen. "Natürlich kann ich sie nicht stillen, also helfe ich beim Füttern, wenn wir die Flasche benutzen. Ich wechsle gerne die Windeln. Ich bin auch gut darin, sie ein Bäuerchen machen zu lassen", erklärte er kürzlich im Interview mit People.

Instagram / chrissyteigen John Legend mit seinen Töchtern Luna und Esti

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer Tochter Luna

Instagram / johnlegend John Legend mit seiner Tochter Esti

