Bauchfrei: Gisele Bündchen feiert megaheiß beim Karneval!

Gisele Bündchen (42) scheint ihr Single-Dasein zu feiern! Das Topmodel und der ehemalige Football-Star Tom Brady (45) beendeten ihre Ehe 2022 nach insgesamt 17 gemeinsamen Jahren. Doch für die Brasilianerin scheint das kein Grund zur Trauer zu sein. Sie machte sich nun auf, den Karneval in ihrer Heimat Brasilien zu feiern. Und dabei warf sie sich ordentlich in Schale: Gisele strahlte für die Kameras in einem megaheißen Look!

Am Sonntag feierte Gisele den brasilianischen Karneval in der Hauptstadt Rio de Janeiro. Auf ihrem Instagram-Kanal ließ sie ihre Fans daran teilhaben und zeigte sich gut gelaunt am Rande der riesigen Straßenparade. Passend zu dem Anlass wählte die 42-Jährige ein farbenfrohes, aber auch sehr knappes Outfit. Während ihre weiße Jeans und die silbernen Pumps noch schlicht erschienen, trug sie obenrum ein bunt gemustertes Crop-Top mit goldenem Aufdruck, das ihren durchtrainierten Body in Szene setzte.

Während Gisele die Zeit für sich auf dem Karneval sehr zu genießen schien, kümmerte sich ihr Ex Tom um die gemeinsamen Kinder. Auf Instagram teilte er Bilder, die ihn mit seinen Kids im Winterurlaub zeigen. Doch mit der Rollenverteilung schien der Sportler vollends zufrieden zu sein. Zu einem Foto seines Sohnes schrieb er: "Der beste Sohn, den sich ein Vater vorstellen kann."

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2018

Brazil News/MEGA Gisele Bündchen auf dem Karneval in Rio de Janeiro, 2023

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen sowie ihre Kinder im Juli 2013

