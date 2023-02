Chethrin Schulze teilt süßes Urlaubsvideo mit ihrem Freund

Chethrin Schulze (30) scheint immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Im vergangenen September hatte die Reality-TV-Bekanntheit verraten, dass sie wieder in festen Händen ist. Im Anschluss schwärmte die Berlinerin dann auch immer wieder von dem Unbekannten. Ihren Partner hält sie jedoch größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Nur ab und an erfreut sie ihre Follower mit süßen Pärchen-Pics. Nun teilte Chethrin ein romantisches Video mit ihrem Liebsten.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 30-Jährige nun den süßen Clip, in dem sie turtelnd mit ihrem Partner zu sehen ist. Neben Aufnahmen des Sonnenuntertags teilte die Beauty auch einige Videos, in denen ihr Schatz Chethrin augenscheinlich immer wieder umherwirbelt. "Mein Anker. Das Leben schickt dir immer zur richtigen Zeit deinen persönlichen Engel", schrieb die Influencerin verliebt unter ihrem Post. Sie fuhr fort, dass ihr niemand so viel Kraft schenke wie "dieser wundervolle Mensch". "Du weißt, dass es der richtige Mensch an deiner Seite ist, wenn du deinen besten Freund und deine große Liebe in einer Person gefunden hast", schwärmte sie.

In einer Fragerunde mit ihrer Community gab die ehemalige Love Island-Kandidatin dann noch weitere Einblicke in ihre Beziehung. So verriet Chethrin, wie sie ihren Liebsten damals kennengelernt habe: "In einer Bar in Berlin", offenbarte sie.

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr unbekannter Freund

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de