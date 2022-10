Erstes Foto: Hier knutscht Chethrin Schulze ihren Freund ab

Chethrin Schulze (30) schwebt aktuell auf Wolke sieben. Im vergangenen September hatte die ehemalige Love Island-Teilnehmerin überglücklich verkündet, dass sie wieder vergeben ist. Im Netz schwärmte sie danach auch immer wieder von ihrem Herzbuben. Um wen es sich bei dem neuen Mann an ihrer Seite handelt, das verriet die Beauty bisher noch nicht. Nun teilte Chethrin jedoch ein erstes Pärchen-Pic mit ihrem Freund.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 30-Jährige jetzt einen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit ihrem Liebsten zeigt. Innig küsst sich das Paar und Chethrins Schatz hat seine Hände liebevoll auf die Hüfte der einstigen Promi Big Brother-Kandidatin gelegt. Das Gesicht des Freundes hatte der Reality-TV-Star allerdings mit einem Smiley verdeckt. Augenscheinlich gefällt ihr das gemeinsame Foto sogar so gut, dass die Kampf der Realitystars-Schönheit es als Hintergrundbild ihres Handys verwendet. Neben dem Datum und der Uhrzeit war auf dem Screenshot zudem zu sehen, dass Chethrin in dem Moment "Ich kenne nichts" von Xavier Naidoo (51) hörte.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Berlinerin im Rahmen einer Fragerunde mit ihren Fans verraten, dass sie ihren Partner nicht auf ihrem Social-Media-Account zeigen will. "Ich werde immer mal wieder einen kleinen Einblick in unsere Beziehung geben, ohne ihn komplett zu zeigen, aber mehr nicht", hatte sie klargestellt. Ihr Glück wolle sie dieses Mal ganz für sich allein genießen.

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Mai 2022

Anzeige

RTLZWEI Chethrin Schulze, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de