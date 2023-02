In Vegas: Rod Stewarts Sohn Sean hat seine Jody geheiratet

Sean Stewart (42) hat einen großen Schritt in seinem Leben gemacht. Der britische Musiker Rod Stewart (78) ist stolzer Vater von insgesamt acht Kindern, die er mit fünf verschiedenen Frauen bekam. Mit seinem Nachwuchs teilt der 77-Jährige allerdings nur selten Aufnahmen. Über die Entwicklungen in seiner Familie hält er die Fans jedoch stets auf dem Laufenden: So wird der Brite in diesem Jahr gleich zwei Mal Opa. Nun gibt es erneut freudige Nachrichten: Rods ältester Sohn Sean hat seine Partnerin Jody zur Frau genommen.

Wie People nun berichtete, fiel der 42-Jährige am Valentinstag vor seiner Herzdame auf die Knie. Noch am selben Abend seien die beiden Turteltauben in Las Vegas dann den Bund der Ehe eingegangen. "Sean fragte sie, während sie im Catch zu Abend aßen. Sie heirateten kurz nachdem sie um 22 Uhr in der Little Church of the West ihre Heiratslizenz erhalten hatten", erzählte ein Bekannter der Frischvermählten. Kurz nach seinem Antrag soll Sean seine Mutter Alana angerufen haben, die sich zunächst nicht sicher war, ob er scherzte. Auch mit seinem Papa Rod habe er nach der offiziellen Trauung kurz gesprochen. "Sein Vater war so glücklich, die Nachricht zu hören", versicherte die Quelle.

Für die legere Zeremonie soll Sean einen Yve-Saint-Laurent-Pullover getragen haben, während die Braut sich für einen schwarzen Jumpsuit entschied. Nach ihrer spontanen Eheschließung seien die beiden dann einfach in ihr Hotel zurückgekehrt. Als Sean und Jody wieder in Los Angeles waren, feierten sie ihre Liebe mit Rod und Alana in einem Luxus-Restaurant in Malibu.

Instagram / seanstewart Sean Stewarts Valentinstagsüberraschung für Jody, 2023

Instagram / seanstewart Sean Stewart und Jody Weintraub in Las Vegas, 2023

Instagram / penny.lancaster Rod Stewart (M.) mit seiner Familie in Italien im August 2022

