Enkelkind Nummer drei: Rod Stewart wird erneut Großvater!

Großes Babyglück im Hause Stewart! Der britische Musiker Rod Stewart (78) verkündete erst vor einigen Tagen, dass er zum zweiten Mal Opa wird: Seine Tochter Ruby (35) erwartet derzeit Nachwuchs – und verriet Anfang Januar, dass sie sich auf einen kleinen Jungen freuen darf. Doch damit nicht genug: Auch Rods Sohn Liam Stewart (28) wird schon bald Vater – und somit bekommt der "Sailing"-Sänger sein drittes Enkelkind!

Diese tolle Neuigkeit macht Liam jetzt höchstpersönlich auf seinem Instagram-Profil publik. Zu einem Schwarz-Weiß-Video, in dem er unter anderem Ultraschallfotos seines ungeborenen Babys zeigt und mit dem Babybauch seiner Partnerin Nicole kuschelt, schreibt der Papa in spe total stolz: "Mama und Papa. Ein kleiner Junge stößt im Mai zu uns dazu." Der Großvater Rod darf sich also demnächst insgesamt über zwei Enkelsöhne freuen.

Auf der Social-Media-Plattform meldet sich kurz nach Liams Babyverkündung auch seine Schwester Ruby zu Wort, um ihm zu der Schwangerschaft zu gratulieren. "Ich liebe euch", betont sie und verdeutlicht zudem: "Ich freue mich so sehr für euch beide." Rod hat sich bislang noch nicht öffentlich zu den Babynews geäußert.

Liam Stewart im Januar 2023

Liam Stewart, Rod Stewarts Sohn

Rod Stewart (r.) mit seiner Frau und seinen Kindern im August 2022

