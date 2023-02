Neunter Geburtstag: So groß ist Prinzessin Leonore geworden

So groß ist das zweite Enkelkind des schwedischen Königspaares schon! Leonore Lilian Maria (9) ist das älteste Kind von Prinzessin Madeleine von Schweden (40) und ihrem US-amerikanischen Unternehmer-Gatten Christopher O'Neill (48). Zusammen hat das Paar noch zwei weitere Sprösslinge: Prinz Nicolas (7) und Prinzessin Adrienne (4). Heute gibt es im schwedischen Palast Grund zum Feiern, denn: Leonore wird neun Jahre alt!

Zum Ehrentag teilte die Mama der Neunjährigen ein Bild ihrer Erstgeborenen auf Instagram. "Heute bist du neun Jahre", schrieb Madeleine und hängte ein feierndes Emoji mit Partyhut hinten dran. Weiter gratulierte sie mit den Worten: "Alles Gute zum Geburtstag an unsere süße Leonore, die jeden Tag strahlt!" Das Bild zeigt ihre Tochter entspannt und lächelnd auf einem Holzpflock sitzen – sie ist ganz schön groß geworden!

Zum Charakter ihrer Ältesten hatte die dreifache Mutter in dem schwedischen Magazin Mama vor einigen Jahren verraten: "Leonore ist wie ich als Kind." Außerdem hatte sie hinzugefügt: "Sie kann auch mal mit ihrem Fuß aufstampfen, wenn sie wütend wird. Ich war wahrscheinlich auch ein bisschen so, also als ich ein Kind war."

Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden und Chris O'Neill

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Leonore von Schweden

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schwedens Kinder Adrienne, Nicolas und Leonore

