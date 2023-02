Noch sauer: Megan Fox hält dennoch an Beziehung mit MGK fest

Megan Fox (36) will ihre Beziehung nicht aufgeben! Eigentlich galten die Schauspielerin und ihr Partner Machine Gun Kelly (32) als absolutes Traumpaar. Vor rund einer Woche machten dann aber Trennungsgerüchte die Runde. Sogar Untreuevorwürfe rund um den Musiker standen im Raum. Eine Quelle behauptete bereits, dass der Rapper inzwischen verzweifelt versuche, seine Verlobte zurückzugewinnen. Megan soll zwar noch sauer sein – aber ebenfalls an ihrer Beziehung mit MGK festhalten wollen!

Im Gespräch mit People berichtete eine Quelle, wie der Stand der Dinge zwischen der 36-Jährigen und dem "Hotel Diablo"-Interpreten ist. "Megan ist immer noch verärgert, aber sie gibt ihre Beziehung nicht auf", meinte der Insider. Weshalb sie sauer ist, führte er allerdings nicht aus. Da auch MGK unbedingt eine Reunion wolle, ziehen sie nun aber an einem Strang. "Sie nehmen professionelle Hilfe in Anspruch, weil sie wollen, dass die Dinge wieder in Ordnung kommen", plauderte der Informant aus.

Eine Sache räumte Megan sogar schon öffentlich aus dem Weg: MGK scheint nicht fremdgegangen zu sein. "Es gibt keine dritte Partei, welche sich in die Beziehung in irgendeiner Weise eingemischt hat", stellte sie via Instagram klar und hielt die Öffentlichkeit dazu an, "all die unschuldigen Menschen in Ruhe zu lassen."

Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der "Taurus"-Premiere auf dem Tribeca Festival im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox, Mai 2022

Anzeige

Instagram / meganfox Megan Fox, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de