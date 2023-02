Schauspielerin Julianne Moore fiel auf Betrüger-Masche rein!

Auch vor Filmstars machen Betrüger nicht halt! Die Schauspielerin Julianne Moore (62) zählt mit fünf Oscar-Auszeichnungen zu den wahren Hollywood-Größen. Bis sie richtig erfolgreich wurde, dauerte es jedoch recht lang: Erst mit 36 Jahren hatte die US-Amerikanerin ihren großen Durchbruch mit dem Film "Boogie Nights". Seitdem ist die "Crazy, Stupid, Love"-Darstellerin für zahlreiche Rollen in verschiedensten Filmen bekannt. Trotz ihrer Bekanntheit blieb auch Julianne nicht von Betrügern verschont!

Julianne versuche immer, Menschen auf Anhieb zu vertrauen, was ihr jedoch zum Verhängnis wurde, berichtet die 62-Jährige gegenüber Bild am Sonntag. Sie war auf einen bekannten Trick in der New Yorker U-Bahn reingefallen: "Jemand kam auf mich zu und hat gesagt: 'Hi, ich lebe in Westchester und wurde gerade überfallen. Ich brauche 20 Dollar, um mir ein Ticket nach Hause kaufen zu können."

Einen Monat später sei derselbe Mann mit der gleichen Masche erneut auf sie zugegangen. Erst dann habe sie realisiert, dass sie auf eine Betrugsmasche reingefallen war. Bis heute sei die zweifache Mutter noch enttäuscht, dass die missliche Lage anderer Menschen so ausgenutzt würde. "Es ist ein schrecklicher Trick, der leider viel zu oft funktioniert", erklärt Julianne.

Getty Images Julianne Moore bei einem Fotoshoot für "The Staggering Girl" in Cannes im Mai 2019

Getty Images Schauspielerin Julianne Moore

Getty Images Julianne Moore im Juni 2022

