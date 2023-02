Top oder Flop? Heidi Klum trägt spacige XXL-Sonnenbrille

Heidi Klum (49) lässt es fashiontechnisch mal wieder richtig krachen! Die Blondine flimmert aktuell mit der 18. Staffel der Sendung Germany's next Topmodel über die heimischen Bildschirme. Dort dürfen die Zuschauer nicht nur Heidis Nachwuchsmodels bestaunen, sondern auch die Modelmama selbst und ihre hochkarätigen Co-Juroren. Dabei ist die Beauty natürlich immer top gestylt – aber auch privat liebt Heidi ausgefallene Looks!

Auf Instagram teilte Heidi mehrere Aufnahmen, auf denen sie und ihr Ehemann Tom Kaulitz (33) zu sehen sind – die 49-Jährige und der Musiker haben offenbar einen entspannten Pärchentag in Begleitung von ihrem kuscheligen Hund genossen. Zu ihrem Date trug Heidi eine bunte Strickjacke und eine ausgefallene XXL-Sonnenbrille.

Heidi ist generell ein großer Fan von ausgefallenen Looks. Erst vor wenigen Tagen tauchten Bilder vom GNTM-Set auf, die unter anderem Mail Online vorliegen, auf denen sie in einem wilden Leo-Outfit posiert. Wie gefällt euch Heidis Sonnenbrille? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

Instagram / heidiklum Heidi Klum, GNTM-Jurorin

Getty Images Heidi Klum im Februar 2023 in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum bei den Grammy Awards 2023

