Estefania Wollny hat Geburtstag und kündigt erstes Album an

Estefania Wollny (21) hat heute Geburtstag! Die Tochter von Silvia Wollny (58) ist vor allem durch die Sendung Die Wollnys im Jahr 2011 bekannt geworden. Inzwischen hat sie sich aus dem Schatten ihrer Mutter gewagt und startete ihre Karriere als Sängerin. Einige Songs hat sie schon veröffentlicht, doch ein ganzes Album gab es noch nicht – bis heute. Zu ihrem 21. Geburtstag bringt Estefania ihre erste Platte heraus!

RTL2 kündigte an, dass am Freitag, den 24. Februar 2023, Estefanias Album mit dem Namen "21" erscheint. Gleichzeitig gratulierte der Sender ihr zum Geburtstag. Zusätzlich konnte sich die Blondine im Netz bereits über den Segen ihrer Freundin Janine und ihrer Schwester Loredana Wollny (18) freuen. "Wir wünschen dir alles Liebe und Gute zum Geburtstag, du alter Hase. Wir haben dich ganz doll lieb", schrieb die frisch gebackene Mama zu einem Bild in ihrer Story. Die anderen Familienmitglieder gratulierten ihr bisher nicht in den sozialen Medien.

Im Jahr 2019 nahm Estefania sogar an der Castingshow DSDS teil – sie bekam in der ersten Runde auch viermal ein "Ja", musste sich nach dem Recall jedoch schon wieder verabschieden. Das hat sie aber nicht davon abgehalten, weiter an ihrer Musikkarriere zu arbeiten.

Anzeige

Action Press / Zengel, Dirk Estefania Wollny während ihres Auftritts im Fernsehgarten

Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny

Anzeige

Meint ihr, die anderen Wollnys werden sich im Netz auch noch melden? Nein, ich denke nicht. Ich glaube schon. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de