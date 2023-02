Mit nur 28 Jahren: Alle Infos zu Jansen Panettieres Tod

Tragische Nachrichten aus Hayden Panettieres (33) engstem Familienkreis. Als Kinderschauspieler war ihr jüngerer Bruder Jansen (✝28) in Serien wie "Hope and Faith" oder "Blue’s Clues – Blau und schlau" zu sehen. An der Seite der Heroes-Darstellerin war er zudem in "An Bord der Tiger Cruise" zu sehen. Doch jetzt muss Hayden einen schweren Verlust verkraften: Jansen ist im Alter von gerade einmal 28 Jahren gestorben.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de