Rapper Mod Sun und Avril Lavigne haben ihre Verlobung gelöst

Im vergangenen April teilte Avril Lavigne (38) die süße News von ihrer Verlobung mit ihrem Kollegen, dem Rapper Mod Sun (35). Ihr Liebster hatte ihr damals in Paris vor dem Eiffelturm ganz romantisch einen Heiratsantrag gemacht. Die kanadische Sängerin war bereits zweimal verheiratet. Zum dritten Anlauf in den Hafen der Ehe wird es für die Popsängerin aber nicht kommen, denn: Das Paar hat die Verlobung aufgelöst!

Wie Insider gegenüber TMZ berichten, soll das ehemalige Pärchen in den vergangenen Monaten immer wieder versucht haben, die Dinge zwischen ihnen wieder zum Laufen zu bringen. "Es hat am Ende einfach nicht mehr gepasst", verrät die Quelle weiter. Vorerst hätten die beiden einen Gang zurückgeschaltet, was die Hochzeit betrifft – nun soll es aber endgültig aus sein. Was genau dazu geführt haben soll, ist zu diesem Zeitpunkt unklar. Einen Betrug soll es laut den Informanten aber nicht gegeben haben.

Ob die "Complicated"-Interpretin bereits weitergezogen ist? Avril wurde am Montag vertraut mit dem Rapper Tyga (33) in Los Angeles beim Dinner gesichtet. Wie Marca berichtet, seien die beiden mit Freunden in lockerer Atmosphäre unterwegs gewesen. Die Punk-Sängerin soll nach dem Restaurantbesuch mit dem Ex von Kylie Jenner (25) im selben Auto nach Hause gefahren sein. Zuvor gab es eine Umarmung.

Instagram / modsun Mod Sun mit Avril Lavigne im Mai 2022

Getty Images Avril Lavigne mit ihrem Verlobten Mod Sun in Los Angeles 2022

Getty Images Tyga im November 2022

