Stillen fiel schwer: Heather Rae Youngs Sohn hat Gelbsucht

Das erschwert das Stillen für Heather Rae Young (35) enorm. Seit 2019 hatte die Schauspielerin den Immobilienmakler Tarek El Moussa (41) gedatet – im Jahr 2021 heiratete das Paar dann. Als ihr gemeinsamer Sohn Tristan am 31. Januar 2023 zur Welt kam, schien das Liebesglück perfekt zu sein. Doch auch wenn die kleine Familie schon viele glückliche Momente teilte, ist wohl nicht alles sorgenfrei. Heather berichtet jetzt, dass das Stillen eine große Herausforderung darstelle.

"Tristan hatte ein Zungenbändchen, ein Wangenbändchen, ein Lippenbändchen und Gelbsucht, was alles sehr früh erkannt wurde", berichtete die 35-Jährige am Montag in einem Instagram-Beitrag. Er habe deshalb viele Probleme beim Trinken und Saugen gehabt. Inzwischen sei die Verkürzung des Zungenbändchens behoben worden, sodass der Nachwuchs zumindest an der rechten Brust Muttermilch trinken könne. "Trotz alledem liebe ich das Stillen sehr. Ich liebe die Haut-zu-Haut-Verbindung und denke, dass es eine so schöne Bindungserfahrung ist", berichtete Heather weiter.

Nach der Geburt hatten sich die frisch gebackenen Eltern erst mal etwas Zeit genommen, bevor sie ihr Baby auf den Social-Media-Kanälen vorstellten. Wenige Tage nach der Geburt hatte Heather aber dann doch schon den Namen des Kindes verraten.

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae El Moussa und Tarek El Moussa im Januar 2023

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae El Moussa mit ihrem Baby im Februar 2023

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae El Moussa und Tarek El Moussa und ihr Sohn Tristan

