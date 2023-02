"Prominent getrennt": Marc-Robin hat keine Lust auf Marlisa

Marc-Robin Wenz findet klare Worte! In der diesjährigen Prominent getrennt-Staffel treten der Realitystar und seine Ex-Freundin Michelle Kaminsky gegen andere getrennte Paare an, um die Siegerprämie von 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Mit von der Partie sind auch Mrs.Marlisa und ihr Ex Fabio De Pasquale. Die Beauty ist für Marc-Robin allerdings keine Unbekannte: Nach der Trennung von Michelle hatte er nämlich etwas mit Marlisa am Laufen! Von Wiedersehensfreude kann Marc-Robin aber scheinbar nicht sprechen...

Im Promiflash-Interview machte der ehemalige Temptation Island-Kandidat deutlich, dass er das Curvy-Model nicht unbedingt wiedersehen muss: "Ich habe nur keine Lust auf Marlisa, weil sie immer für unnötiges Drama sorgt und geistig einfach zehn Jahre hinterherhängt." Auch könne Marc-Robin verstehen, dass Michelle nicht sonderlich begeistert von der Teilnahme seiner Verflossenen an dem Format ist: "Für mich war von vornherein klar: Ich bin Team Michelle – komme was wolle."

Trotz des Dramas um Marc-Robin und Marlisa ist Michelle davon überzeugt, dass sie und ihr Ex-Freund die Challenges der Show gut meistern werden: "Ich bin von vornherein davon ausgegangen, dass Marc-Robin und ich ein gutes Team bilden, sonst wäre ich nicht zu 'Prominent getrennt' gegangen", erklärte sie gegenüber Promiflash.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

RTL Mrs.Marlisa und Fabio, "Prominent getrennt"

Instagram / marc.robiin Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidat 2022

RTL Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz bei "Prominent getrennt"

