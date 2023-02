Regisseur Tim Burton soll Bond-Girl Monica Bellucci daten!

Hollywood hat ein neues Traumpaar! Tim Burton (64) ist ein bekannter Regisseur, der großen Anteil am Erfolg von Filmen wie Alice im Wunderland oder auch "Charlie und die Schokoladenfabrik" hatte. Auch privat lief es für ihn lange gut: Ganze 13 Jahre war er mit Schauspielerin Helena Bonham Carter (56) liiert, doch 2014 folgte die Trennung. Jetzt hat der Film-Held wohl aber wieder Grund zur Freude: Tim soll in dem Model Monica Bellucci (58) seine neue Liebe gefunden haben!

Wie The Sun berichtet, hätten sich der Regisseur und das ehemalige Bond-Girl bereits seit vier Monaten regelmäßig getroffen. Im vergangenen Oktober wurde Tim im Rahmen des Lumière Film Festivals in Lyon für seine Karriere geehrt. Monica überreichte dem Film-Helden den Award, im Anschluss an das Event wurden die beiden zusammen gesichtet und seien sehr innig miteinander umgegangen. "Wenn ich mein ganzes Leben Revue passieren lasse, kann ich sagen, dass ich nie so viel Liebe spürte, wie an dieser Nacht", meinte Tim zuvor.

Mit seiner Ex Helena, die vor allem durch ihr Mitwirken in den Harry Potter-Filmen große Bekanntheit erlangte, hat der Regisseur zwei gemeinsame Kinder. Nach der Trennung entschieden sie sich dazu, zum Wohle ihres Nachwuchses, Freunde zu bleiben.

Stefano Costantino / MEGA Tim Burton, Filmregisseur

Getty Images Tim Burton und Helena Bonham Carter, 2006

Stefano Costantino / MEGA Tim Burton mit seinen Kindern

