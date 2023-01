Wegen Trennung: Deshalb trug Helena Bonham Carter Schwarz

Helena Bonham Carter (56) hat keine Angst, sich verwundbar zu zeigen! Die britische Schauspielerin, die oft in den Filmen ihres ehemaligen Langzeitpartners Tim Burton (64) mitwirkte, litt noch sehr lange schmerzlich unter der Trennung von dem Kultregisseur. Nach dem endgültigen Liebes-Aus 2014 sei sie nicht mehr dieselbe gewesen und wollte das auch sichtbar nach außen tragen. Deshalb hat sich Helena für die Zeit danach ein Kostüm der Trauer zugelegt!

"Wir sollten eine Art Uniform der Trauer einführen, die den Leuten zeigt, dass man nicht man selbst ist [...] Ich denke, dass es immer noch Stigmata um Themen wie Verletzlichkeit und Stärke gibt [...]", reflektierte die Harry Potter-Darstellerin im Podcast "Therapy Works". Mit der schwarzen Kleidung wollte Helena damals ihrem Verlust eine Bühne geben und diesen als solchen anerkennen.

Obwohl sie und Tim nie verheiratet waren spricht Helena im Interview von Scheidung und Ehe. Nach 13 gemeinsamen Jahren und zwei Kindern fühle es sich für sie danach an. "Ich habe eine schmerzhafte Scheidung hinter mir und der Schmerz verschwindet nicht, er ist unendlich", gesteht die Charakterdarstellerin. Obwohl die beiden nicht mehr zusammen lebten, erinnerte sie die Zeit nach dem Aus trotzdem an eine Art Ehe. Diese neue Beziehung zwischen dem früheren Paar beschreibt sie als anders und kompliziert, vor allem, wenn es um die Zeit mit den Kindern geht. Heute ist Helena wieder glücklich an den Kunsthistoriker Rye Dag Holmboe vergeben.

Anzeige

Getty Images Helena Bonham Carter und Tim Burton, 2013

Anzeige

Getty Images Helena Bonham Carter in London, 2014

Anzeige

Getty Images Rye Dag Holmboe und Helena Bonham Carter bei den Virgin Media British Academy Television Awards 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de